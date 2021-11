Dante Vanzeir schat de kansen van Union op de titel in 1A in

Promovendus Union blijft verrassen in de Jupiler Pro League. Ondertussen wordt ook hevig gespeculeerd of zijn de titel kunnen pakken.

Volgens Aimé Anthuenis zijn er maar twee titelkandidaten. Club Brugge en Union, met een verhouding van 70 en 30 procent kans schat de oud-bondscoach in.

Dante Vanzeir van Union vindt dat een zeer gewaagde kans. Als hij over de verhoudingen moet spreken, maakt hij een totaal andere inschatting.

“Als ik daarop verder moet gaan, zeg ik: Club Brugge maakt 99 procent kans om kampioen te worden en wij 1 procent. In voetbal is alles mogelijk, zie wat Leicester deed, maar zoiets is wel uiterst zeldzaam”, zegt Vanzeir in De Zondag.

Vanzeir weet ook heel goed waar het fout kan lopen. “Voor ons is dat een droom. Het gaat beter dan verwacht, we kregen nog niet veel tegenslagen, maar ik denk dat er nu met het koude weer en de zware velden een moeilijke periode aankomt. Onze kern is niet zo breed als die van Club Brugge of Gent, we kunnen minder wisselen, maar als we de komende maanden zonder veel blessures doorkomen, mogen we misschien wel dromen van iets meer en die ambitie ook uitstralen.”