Abidal heeft zich serieus in nesten gewerkt bij politie én bij zijn vrouw: "Vergeef me! Je blijft de vrouw van mijn leven"

Eric Abidal is de hoofdverdachte in de zaak rond de aanval op Kheira Hamraoui. De PSG-speelsters haar benen werden bewerkt met een ijzeren staaf en Abidal zou dat als wraak gedaan hebben voor een stukgelopen affaire. Zijn vrouw, Hayet Abidal, kon er niet mee lachen en vroeg de echtscheiding aan.

Abidal zit dus zwaar in de penarie. Niet alleen is hij de hoofdverdachte in het onderzoek, maar zijn vrouw weet nu dus ook alles van de relatie die hij had met Hamraoui. “Vergeef me. Wat je beslissing ook is, je blijft in mijn ogen de vrouw van mijn leven", schrijft hij op Instagram. “En vooral de moeder van onze geweldige kinderen. Ik verdien deze vernedering, zelfs als het me levend doodt. Op een dag zul je me vergeven.#loveyoutothemonandback.”

Eerst werd ploeggenote Aminata Diallo verdacht van de aanval op Hamraoui, maar later leidde het onderzoek naar Abidal.