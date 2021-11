Standard zakt met enkele onzekerheden af naar Gent

Deze zondag neemt Standard het in de Ghelamco Arena op tegen KAA Gent in de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League.

Bij Standard zijn ze in volle voorbereiding voor de wedstrijd van zondag tegen KAA Gent, maar er zijn nog enkele onzekerheden. "Abdoul Tapsoba (quadriceps) is terug. Ook al vond ik hem fysiek sterker dan ik had verwacht, zullen we afwachten of zijn vorm het toelaat om hem meteen bij de wedstrijdselectie te betrekken. Wat betreft Arnaud Bodart is er een positieve ontwikkeling, maar hij is ook nog niet zeker. We zullen snel beslissen. Daarbovenop had Nicolas Gavory tijdens de training van donderdag last aan de hamstrings. Uit een echo bleek dat hij een kleine blessure had opgelopen waarvoor tien dagen behandeling nodig zou zijn. Hij zal niet beschikbaar zijn voor de wedstrijd in Gent", vertelde Luka Elsner op een persconferentie.

De Rouches reizen zonder hun keeperstrainer. "Jean-François Gillet werd in quarantaine geplaatst nadat hij positief testte op Covid-19. We testen iedereen elke dag om zeker te zijn. Alles gaat voorlopig goed met de spelers", voegde de Sloveense trainer eraan toe.



"We zullen efficiënter moeten zijn tegen Gent"

Bevestiging, dat wil Standard deze zondag brengen. "Zeker qua prestaties met ook de wens om defensief efficiënter te zijn. Eupen had geen grote kansen, maar uit de videoanalyse bleek dat er nogal delicate momenten waren in onze defensie. We moeten zullen efficiënter moeten zijn tegen Gent omdat ze kleine foutjes of defensieve problemen zullen willen uitbuiten. Onze tegenstander is formidabel in de aanval", concludeerde Luka Elsner.