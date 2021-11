Borkelmans steekt Kompany hart onder de riem en waarschuwt: "Dan wordt de druk pas echt hoog"

Nadat hij drie jaar bondscoach was van Jordanië, is Borkelmans nu al enkele maanden werkloos. Maar hij volgt het voetbal nog op de voet.

Afgelopen week was hij te gast bij de voetbalpodcast MIDMID en nam hij het op voor zijn voormalige kapitein bij de Rode Duivels VIncent Kompany. "Ik heb hem zelfs nog een bericht gestuurd afgelopen week om te zeggen dat de krtiek niet terecht was", klinkt het.

"Hij reageert dan met te zeggen dat hij tegen stress kan maar de kritiek is gewoon niet terecht. Hij doet zijn best en heeft niet het materiaal dat Anderlecht-waardig is. Maar ik lees dan dingen dat sommige mensen bezig zouden zijn met een ontslag...", zucht de voormalige assistent-bondscoach.

Toch waarschuwt hij ook voor de gevolgen van de hele situatie waardoor de problemen bij Anderlecht alleen maar groter kunnen worden. "Als de spelers weten dat het probleem niet bij de coach ligt, gaat de druk ook nog eens bij de spelers komen om de coach te proberen redden", denkt hij.

Anderlecht neemt het zaterdagavond op tegen Charleroi, een duel tussen de 5e en de 6e in de stand. Als Anderlech verliest, kan de kloof met de top 4 groeien tot 7 punten.