Britse pers is zeker: 'Hij wordt nieuwe trainer van Manchester United volgend seizoen'

Na het ontslag van Solskjaer maakte Manchester United al snel bekend dat ze een nieuwe trainer zochten tot aan het einde van het seizoen en daarna voor een echte topnaam willen gaan.

Er zijn weinig topcoaches op dit moment beschikbaar, waardoor United nu met Ralf Rangick een tussenpaus heeft gevonden tot aan het einde van het seizoen.

Wie dan die topcoach wordt volgend seizoen is nog niet bekend. Maar volgens The Daily Mail heeft het bestuur van United wel een naam in het achterhoofd: Mauricio Pochettino. De Argentijn staat op dit moment nog aan het roer bij PSG en wil in het midden van het seizoen niet vertrekken.

Bovendien is Pochettino nog maar net aangesteld in Parijs en met het aanvalstrio Neymar-Messi-Mbappe heeft hij alle middelen om de club voor de eerste keer een Champions League-trofee te bezorgen. Het jaar nadat hij Messi getraind heeft, is de kans dus groot dat hij Ronaldo zal coachen.

Als Pochettino toch niet haalbaar is, denkt United aan Ajax-trainer Erik Ten Hag. De Nederlander liet ook al verstaan niet in het midden van het seizoen te willen vertrekken in Amsterdam. Bovendien is met Edwin van der Sar een ex-United speler algemeen directeur, zo zijn de contacten al wat sneller gelegd.