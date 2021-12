Radja Nainggolan in de derby? Dat zal een 'last minute' beslissing worden volgens Brian Priske

Radja Nainggolan blesseerde zich in het begin van de partij tegen KV Oostende zich. Hij werd gewisseld en het is nog afwachten of hij fit geraakt voor de derby van zondag.

"Hij heeft een beetje getraind deze week en elke dag gaat het beter", verteld Brian Priske over de blessure van Nainggolan. "Vandaag heeft hij ook op het veld getraind maar het zal afwachten worden of hij zondag kan spelen. Dat is een beslissing die we uitstellen tot zondagochtend vlak voor de wedstrijd."

Nainggolan is natuurlijk niet de eniste speler die mogelijks de derby moet missen. Voor sommigen is er goed nieuws maar voor anderen niet. "Buta en Miyoshi zijn nog niet fit. Het sleept langer aan dan verwacht en het is ernstiger dan eerst ingeschat", geeft Priske als update. "Haroun en Bataille zijn volledig hersteld en komen in aanmerking voor een plek in de wedstrijdkern.