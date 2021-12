De volgende generatie Antwerp-fans is al klaar ten huize De Laet: "Soms is het er zelfs een beetje over"

Vandaag staat 'den derby' op het programma. Er zijn in België redelijk wat derby's, maar er is er maar één waarbij men met die benaming meteen weet over welke match het gaat: Beerschot-Antwerp. En dan is het 'Ritchie De Laet-time', want geen man die meer Great Old is dan de 33-jarige.

Ritchie ademt Antwerp FC. Hij is daar fanatiek in. “Ik ben Antwerp altijd blijven volgen als ik in het buitenland speelde. Je bent Antwerp-supporter of je bent het niet. Ik keek naar de uitslagen, zette een livestream op. Zelfs tijdens mijn periode in Australië. Dan zat ik ’s ochtends te kijken op mijn iPad terwijl ik op de club was. Mijn ploegmaats keken soms raar op. Ik zei één ding: ‘This is my team’, dees is mijn ploeg’. Meer moest ik niet zeggen", vertelt hij in HLN.

"Het is een gevoel dat ik ook probeer door te geven aan mijn dochters. Soms is het er zelfs een beetje over. Olivia is vijf jaar en zij loopt constant rond in haar Antwerp-tenue. Soms gaat ze er zelfs in slapen. Olivia wil altijd komen kijken naar de wedstrijden. Alleen als we om 21 uur spelen, mag ze niet - het is de dag nadien vroeg school. Dan is ze oprecht verdrietig. Lilly is elf, zij is wat gematigder. Maar om een voorbeeld te geven: het gebeurt vaak dat ik spontaan YouTube opzet in de auto en dat we Antwerp-liedjes beginnen zingen. Mijn dochters kennen ze allemaal, de teksten ook. We zijn daar destijds mee begonnen in Engeland. Die clubliefde hebben ze dus geërfd.”