Filip Joos streng voor supporters: "Dat vond ik het ergste, dan moet je niet zeggen dat het een enkeling is"

Het was het weekend wel op de Belgische voetbalvelden, waarbij de supporters jammer genoeg een hoofdrol opeisten. Dat is ook de analisten niet ontgaan.

"Die ene man? Dat is een gek. Waarschijnlijk onder invloed van allerlei middelen, die iets helemaal geks doet", aldus Filip Joos in Extra Time.

Geen enkeling

"Maar wat het ergste is? In het filmpje zie je mensen supporteren voor de gek. Dan kan je niet zeggen dat het een enkeling is. Wie daarvoor mee supportert ..."

"De normale reflex is 'oei' zeggen, maar dat doen er maar weinigen. Dan kan je echt niet over enkelingen spreken."