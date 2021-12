Hoe zou het nog zijn met: Michel Vlap? "Dan is hij een beetje naïef"

In de zomer van 2019 werd Michel Vlap met toeters en bellen onthaald bij Anderlecht, maar nu wordt de Nederlander voor het tweede seizoen op rij verhuurd. Hoe doet Vlap het in de Eredivisie bij Twente?

In de zomer van 2019 werd Michel Vlap voor een som van ongeveer 7 miljoen euro naar Anderlecht gehaald. De Nederlander had bij Heerenveen laten zien dat hij wel aardig kon voetballen en dat overtuigde paars-wit om hem naar België te halen. Bij Anderlecht lukte het echter nooit helemaal voor de Nederlander en dus verhuurden ze Vlap vorig seizoen een half jaar aan het Duitse Arminia Bielefeld. Na een super goede start in de wedstrijd tegen Bayer München (doelpunt & assist), kwam Vlap echter niet vaak meer aan spelen toe. Dit seizoen vertrok de Nederlander op huurbasis naar Twente.

Bij Twente is Michel Vlap opnieuw een basisspeler geworden. De club doet het ook niet onaardig, want ze staan op de zesde plek in de Eredivisie, met amper één punt achterstand op de vierde in de stand, FC Utrecht. Zelf wist Vlap slechts twee keer te scoren en gaf hij ook maar één assist, en dat steekt toch wat tegen. In het programma Voetbaltijd kreeg hij dan ook wel wat kritiek. “Op het middenveld hebben we iedere keer hetzelfde patroon. Daar hebben we geen creativiteit. Vlap was weer matig. Wat zou hij hebben? Het kan niet alleen maar ritme zijn, want na een half jaar moet je dat wel hebben. Hij raakt eigenlijk geen bal goed”, vertelde René Wagelaar.

"Dan is hij een beetje naïef"

Ook Youri Mulder is niet tevreden over de geleverde prestaties van Michel Vlap. “Hij begon heel goed bij Anderlecht. Het is een hele goede speler en ik weet niet precies wat het is, maar er mist iets”, vertelde hij bij Voetbaltijd. Na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles was Mulder duidelijk: "In zo’n wedstrijd zijn er een paar momenten dat hij de bal te makkelijk verliest, en ook op een positie waar het gevaarlijk kan worden. Dan is hij een beetje naïef en moet hij wat agressiever en scherper zijn en de bal beschermen”. Youri Mulder besloot: "Als ik hem het veld af zie lopen dan denk ik soms wel eens: hij mag wel wat meer een mannetjesputter worden, hij mag wel iets sterker worden. Vlap is een goede speler en we mogen daar iets meer van verwachten"