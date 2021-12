Opvallend: Bokstraining voor de spelers van Charleroi

Deze week kregen de spelers van Charleroi een originele teambuildingsessie. Ze kregen namelijk bokstraining van Riyad Merhy, Belgisch kampioen.

De voormalige Belgische WBA-kampioen bij lichtgewichten, Riyad Merhy, mocht deze week de spelers van Charleroi verwelkomen. De spelers van Edward Still gingen op teambuilding en volgden bij hem een speciale bokstraining. Hervé Koffi mocht dus een ander paar handschoenen aandoen dan dat hij gewend is.

Will Still mag tevreden zijn met zijn ploeg. Na de heenronde staat Charleroi op de vierde plek in het klassement, boven topclubs als Anderlecht, Genk en Gent. Morgen nemen de Zebra's het op tegen de Kustboys van KV Oostende. Het wordt een belangrijke wedstrijd als Charleroi in de top vier wil blijven staan, want paars-wit staat slechts één punt onder hen.