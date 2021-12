Beerschot legt klacht neer bij comité P, intern toezicht en onderzoeksrechter: "Er werd door de politie geslagen op het moment dat de geviseerde persoon nog geen direct of indirect gevaar vormde"

Op het einde van de wedstrijd tussen Beerschot en Antwerp liep het serieus uit de hand tussen de supporters van Beerschot en de politie. Daarbij zouden de agenten geweld gebruikt hebben, terwijl het op dat moment niet nodig was.

Beerschot is dan ook niet te spreken over de incidenten met de agenten. "Uit de beelden en getuigenissen blijkt dat er door de politie werd geslagen op het moment dat de geviseerde persoon nog geen direct of indirect gevaar vormde. Bovendien waren er heel wat kinderen en jeugdige supporters getuige van dit tafereel", laat de club weten in een extra statement op haar website.

De club heeft dan ook besloten om een klacht neer te leggen. "We hebben nu besloten om zowel als club als in naam van voorzitter Francis Vrancken een klacht neer te leggen bij zowel comité P en intern toezicht als bij de onderzoeksrechter.

"Zowel de voorzitter als de club keuren elke vorm van geweld ten stelligste af, maar wensen wel dat diegenen die de exclusiviteit hebben om geweld te mogen gebruiken om onze veiligheid te waarborgen dit ook conform de regels doen. Beerschot en haar voorzitter wensen dat iedereen zich veilig kan voelen in het stadion en dat eenieder gevrijwaard wordt van elke vorm van geweld", aldus Beerschot.

