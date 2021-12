Europese coëfficiënt: Genkse uitschakeling zorgt voor bijzonder slecht nieuws, België heeft mirakel nodig

Vier Belgische ploegen kwamen deze week in de diverse Europese competities in actie. Wat leverde dat op voor de UEFA-coëfficiënt?

In deze fase van de strijd wordt het steeds belangrijker om zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Deze week haalden de Belgische teams 6 op 12 als we alle resultaten in ogenschouw zouden nemen.

Club Brugge zorgde niet voor een nieuwe stunt in de Champions League en ging onderuit tegen PSG, op donderdag wonnen Gent en Antwerp hun Europese match. De Genkse nederlaag én totale uitschakeling in Europa maakt echter heel veel verschil.

12e

Voor de groepsfase stonden we nog 31e wat dit seizoen betreft, achter Kosovo, Malta en Estland onder meer. Na de groepsfase zijn we 12e geworden voor dit seizoen, maar ingehaald op de landen voor ons is niet echt gebeurd.

Of in 2023 de kampioen niet langer rechtstreeks naar de Champions League zal mogen? Dat is een andere vraag. We blijven voorlopig 13e staan en enkel de top-10 maakt daarop aanspraak. De kloof met Rusland en Schotland is groot en we hebben enkel nog Gent om de inhaalbeweging te maken.

De huidige stand:



9. Rusland 34.282 (+1.600 deze week, nog 2 vertegenwoordigers)

10. Schotland 34.100 (+0.600, 2 ploegen)

11. Servië 31.875 (+2.000, 2 ploegen)

12. Oekraïne 31.800 (+0.400, 0 ploegen)

13. België 30.600 (+0.800, 1 ploeg)