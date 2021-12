Michel-Ange Balikwisha blijft hopen op vertrek naar het buitenland

Michel-Ange Balikwisha liet een tijdje geleden weten dat hij de Ballon d'Or wil winnen. Een stevige ambitie, al zal dat niet lukken bij The Great Old.

Dromen van de Ballon d’Or, dat liet Balikwisha een tijde terug weten aan een Congolees tijdschrift. Al zal hij dat niet halen door in de Jupiler Pro League te spelen.

De speler van Antwerp zag een jaar geleden een transfer naar Sevilla niet doorgaan, omdat makelaar Mogi Bayat zelfs niet over de Spaanse interesse repte tegen Balikwisha.

“Ik ben pas 20, misschien zit ik over drie jaar in de top drie voor de Ballon d'Or. Als ik naar Sevilla ga, zal ik in de elf van het seizoen te zien zijn”, is Balikwisha duidelijk aan La Dernière Heure.