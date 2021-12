Club Brugge & co gewaarschuwd, prikje naar ex-club: "Standard verlaten om bij Antwerp voor de titel te spelen"

Zondag spelen Antwerp en Standard een interessant duel tegen elkaar in de Jupiler Pro League. Een speler van The Great Old heeft de boel nog eens op scherp gezet.

Michel-Ange Balikwisha is een jonge speler die de grote uitspraken al eens durft boven te halen en ook in aanloop naar de clash tussen zijn ploeg en ex-ploeg deed hij dat. Primeur "Ik ben vertrokken bij Standard om bij Antwerp voor de titel te spelen", klinkt het heel duidelijk als prikje naar de ex-ploeg én vol ambitie bij de nieuwe ploeg. En hij ging verder in La Dernière Heure: "We willen die top-2 zeker halen en eigenlijk willen we meer. De Champions League zou een primeur zijn voor Antwerp."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.