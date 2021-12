Radja Nainggolan laat zich op Twitter uit over de wedstrijd Antwerp-Standard: "Er was echt iets vreemds aan sommige beslissingen... meer zeg ik niet"

Vooral Radja Nainggolan was het vaak niet eens met de beslissingen van Visser. Uiteindelijk kreeg de middenvelder ook zelf nog geel voor protest. Na de match gaf Nainggolan een reactie via zijn Twitterpagina.

"Ik kan alleen maar trots zijn op ons team. Ik denk dat we voor de winst hebben gespeeld, zelfs na een 2-2 met tien man. De winnaarsmentaliteit is het belangrijkste. Maar er was echt iets vreemds aan sommige beslissingen... meer zeg ik niet", aldus Nainggolan.

I can be just proud of our team… i think we played for the win even after a 2-2 in 10… winning mentality is the most important… but there was really something strange about some decisions… i dont say nothing more🤫