Te veel wissels achterin bij Club Brugge? "Hij zal dit wel oplossen"

Club Brugge heeft geen gemakkelijke periode achter de rug. Philippe Clement roteerde heel vaak, volgens sommigen te vaak.

Achterin heeft Clement nagenoeg alle mogelijke combinaties uitgeprobeerd, maar niks lijkt echt perfect te werken.

“Op die manier kweek je geen automatismen”, zegt Vital Borkelmans in Het Laatste Nieuws. “Club had achterin altijd zekerheid en standvastigheid. En dat is er nu niet meer. Je probeert de problemen op te lossen door te roteren, maar dat werkt voorlopig niet.”

“Als speler is het heel moeilijk om vertrouwen op te doen als je telkens weer gewisseld wordt. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat Philippe Clement dit zal oplossen. Hij is voor mij een fantastische coach, die zijn groep als geen ander kent.”