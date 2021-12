Brian Priske na de wedstrijd tegen Eupen: "Het werd nog onnodige gevaarlijk in de tweede helft"

Antwerp heeft deze avond een mooie overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. Ze haalden het uiteindelijk met 4-2 van Eupen na doelpunten van Samatta, Benson, Nainggolan en Verstraete.

Antwerp was duidelijk de betere ploeg met vooral een sterke eerste helft. "Wij domineerden de eerste helft op veel vlakken. We hebben ook gescoord op de manieren zoals we wilden. We gaven weinig weg tot het geweldige doelpunt van de tegenstander", aldus Priske na de wedstrijd.

The Great Old kon ook in de tweede helft al vroeg scoren, maar daarna vergaten ze wedstrijd af te maken, waardoor het nog gevaarlijk werd. "De 2-1 was een wake-up call, maar we beginnen goed aan de tweede helft met een mooi doelpunt van Nainggolan. Daarna laten we de wedstrijd een beetje uit onze handen glippen", is Priske eerlijk.

"We kregen kansen om de wedstrijd dood te maken, maar het werd eigenlijk nog onnodig spannend. Het game management kon misschien wel beter. Ik ben uiteindelijk wel blij met de drie punten, maar we moeten hard blijven werken. Ook in de kleedkamer was er weinig euforie, want iedereen weet dat we beter kunnen", besloot Priske.