Vandenbempt over de rol van scheidsrechters in Operatie Propere Handen: "Hallucinant" en "Laatste baken verdwenen"

Deze week sloeg de PANO-reportage met Dejan Veljkovic in als een bom in de voetbalwereld. Peter Vandenbempt was er op de eerste rij bij.

Naast het luik over zwart geld met coaches en bestuurders, was er ook het luik rond matchfixing binnen Operatie Propere Handen. De mogelijke betrokkenheid van enkele topscheidsrechters daarin was volgens Peter Vandenbempt een kwalijke zaak. Integriteit "Daarmee was voor mij het laatste baken in het voetbal verdwenen. Sébastien Delferière en Bart Vertenten stelden zich geen vragen bij hun ongezonde vriendschappelijke relatie met een makelaar", aldus Vandenbempt in Het Nieuwsblad. © photonews "Of ze actief betrokken waren bij het manipuleren van wedstrijden zal finaal de rechter bepalen, maar los daarvan vind ik dat hallucinant. Ze hebben ermee de heilige graal voor een ref bedreigd: de integriteit." "Als Delferière en Vertenten straks onschuldig blijken, is dat zeer belangrijk, voor hen en voor het voetbal, maar hun relatie met Veljkovic (en anderen?) maakt dat ze terecht werden opzijgeschoven."