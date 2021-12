De scheidsrechters voor de kwartfinales van de Croky Cup zijn bekend

Deze week staan de kwartfinales in de Croky Cup op het programma. De RBFA maakte de scheidsrechters bekend die de wedstrijden in goede banen gaan leiden.

Voor het duel tussen KV Mechelen is KAS Eupen is Lothar D'Hondt de scheidsrechter van dienst. De wedstrijd tussen AA Gent en Standard Luik zal onder leiding staan van Jonathan Lardot en Bram Van Driessche gaat Club Brugge tegen OH Leuven in goede banen leiden.

De laatste kwartfinale tussen tussen Anderlecht en KV Kortrijk wordt gespeeld onder het toezienend oog van scheidsrechter Erik Lambrechts.