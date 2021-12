De wegen tussen Het Laatste Nieuws en Stephan Keygnaert scheiden na de onthullingen van spijtoptant Dejan Veljkovic in de zaak Propere Handen.

Dat melden onder andere De Tijd en VTM Nieuws maandagavond. Een officiële verklaring van het dagblad is er nog niet, maar het zou gaan om de onthullingen van spijtoptant Dejan Veljkovic in de zaak Propere Handen. Die gaf aan dat de voormalige chef voetbal cadeaus ontving van hem en dat hij zelfs een rol speelde als makelaar. Dat werd echter ontkend door Keygnaert zelf.

Toch heeft men bij Het Laatste Nieuws besloten om afscheid te nemen van Keygnaert. Er was naar verluidt een meningsverschil over de toepassing van de deontologische code als journalist tussen beide partijen. “"journalistieke integriteit en geloofwaardigheid zijn voor Het Laatste Nieuws en alle redacties binnen News City het hoogste goed", reageert Nicholas Lataire, journalistiek directeur News City bij VTM.

"Als toonaangevende en grootste nieuwsmedium hebben we een journalistieke voorbeeldfunctie en die rol willen we ten volle opnemen ten opzichte van onze vele lezers. De afgelopen dagen hebben de directie en de hoofdredactie de tijd genomen om grondig alle elementen te beoordelen. Daaruit blijkt dat we van mening verschillen over de toepassing van de deontologische, journalistieke code. Samen met Stephan zijn we dan tot het besluit gekomen dat het beter is dat onze wegen scheiden."