Aanduidingen: Nicolas Laforge moet Brugse derby in goede banen leiden, Wim Smet is ref in Beerschot-Anderlecht

Zondag en maandag wordt speeldag 21 in de Jupiler Pro League afgewerkt. Voor de laatste keer in dit kalenderjaar moeten de spelers en refs vol aan de bak. De Koninklijke Belgische Voetbalbond maakte de aanduidingen van de scheidsrechters zopas bekend. Nicolas Laforge (35) krijgt de verantwoordelijkheid over Cercle Brugge-Club Brugge. Met meer dan 150 wedstrijden op de teller moet Laforge in staat zijn om de Brugse derby in goede banen te leiden. Voor het overige is Lawrence Visser de ref van dienst tijdens Union-AA Gent, het duel tussen twee ploegen in vorm. Aanduidingen speeldag 21 JPL Cercle Brugge-Club Brugge: Nicolas Laforge Standard-Zulte Waregem: Bert Put Kortrijk-Antwerp: Wesli De Cremer Union-AA Gent: Lawrence Visser Oostende-Racing Genk: Jan Boterberg KV Mechelen-Seraing: Jasper Vergoote Charleroi-OHL: Kevin Van Damme STVV-Eupen: Bram Van Driessche Beerschot-Anderlecht: Wim Smet



