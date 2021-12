Man van de match: Welshe flankspeler hele dag een gesel voor Club-defensie en aan grondslag van overwinning voor Cercle

Rabbi Matondo is de verpersoonlijking van de wederopstanding van Cercle Brugge in de competitie.

Sinds Cercle opnieuw is beginnen winnen, heeft Matondo in 5 duels 5 keer gescoord. Tegen Club Brugge kon de Welshe aanvaller niet scoren maar was hij wel goed voor een assist.

Vanaf de eerste minuten was Matondo een gesel voor de Club-defensie. Vaak was hij de aanstoker van het gevaar bij Club. Op het kwartier schudde hij Mata van zich af maar kwam de Club-verdediger nog net op tijd terug. Vervolgens isoleerde hij Deman voor Mignolet maar die twijfelde te veel en raakte niet voorbij Mignolet. Net voor de rust was er opnieuw zo'n dase waarbij Matondo een mogelijke assist gaf aan Deman.

In de tweede helft was Matondo even onzichtbaar tot in het slotkwartier. Club liet veel ruimte in de rug aangezien ze naar voren trokken en daar maakte Matondo gretig gebruik van. Zijn eerste poging was nog net te zwak om Mignolet te bedreigen, daarna besloot hij vanop zo'n 20 meter een schicht op de dwarsligger.

Uiteindelijk haalde de 21-jarige huurling van Schalke 04 dan toch zijn gram door twee verdedigers in de wind te zetten en Sousa de 2-0 in een leeg doel aan te bieden. Een uitstekend keepende Didillon had ook gekund, maar voor ons is Rabbi Matondo de man van de match in de Brugse derby.