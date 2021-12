Analist ziet Union niet als voornaamste titelkandidaat: "Sneller dan verwacht klassieke tweestrijd tussen Club en Anderlecht"

Marc Degryse maakt zich zorgen om Club Brugge. De HLN-analist ziet hoe blauw-zwart te makkelijk doelpunten slikt.

"28 doelpunten, dat is toch veel te veel? In het centrum van de verdediging zijn snelheid en leiderschap enorm belangrijk. Zonder Nsoki, die een enorme terugval kende, is er geen snelheid", legt Degryse de vinger op de wonde. "Intrinsiek is Nsoki de beste verdediger, maar er ontbreekt precies iets in zijn hoofd om constant te presteren. Jack Hendry toont wat leiderschap, maar Club Brugge moet toch iemand halen die daar boven staat. Ook met Mechele jeb je die problemen niet opgelost."

Ook op de linksachter zit Club met een probleem, aldus Degryse. "En dan heb je nog steeds Sobol... Die is niet van het niveau van Mata of Gomez. Als Club niets gaat doen, gaat het naast de titel grijpen."

"Of het dan Union wordt? Ik denk dat Club meer naar Anderlecht kijkt, en ik eerlijk gezegd ook. Ik heb het gevoel dat we sneller dan verwacht een klassieke tweestrijd tussen Club Brugge en Anderlecht gaan krijgen. Paars-wit doet sowieso mee."