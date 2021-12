Ivan De Witte kristalhelder: "We zijn bezig het kind te verdrinken" en "Niemand die opstaat"

Ivan De Witte ziet het met lede ogen aan: het Belgisch voetbal ligt door allerhande situaties steeds meer op apegapen. Er is nood aan structuur en eensgezindheid.

"De cultuursector is zwaar getroffen, maar is er ook in geslaagd om één platform te vormen en zo hun problemen naar buiten te brengen", aldus De Witte in Het Laatste Nieuws.

"Daarbij denk ik: 'My god, waar staan wij als professionele voetbalsector in onze reactie?' Er is niks! Ik ben ervan overtuigd dat er ook bij ons een compensatieregeling zou moeten kunnen besproken worden voor de wedstrijden zonder publiek."

Badwater

Want De Witte beseft het maar al te goed: "Er zijn negatieve elementen rond het professioneel voetbal ontstaan: Propere Handen, supportersgedrag, racisme... Maar men moet opletten dat men het kind en het badwater niet vermengt. En dát is aan het gebeuren."

"Het voetbal is het kind: een mooi, absoluut te verdedigen maatschappelijk onderwerp. Er is véél badwater, maar men is nu bezig dat badwater naar voor te schuiven en het kind te verdrinken. We hebben absoluut nood aan leiding, in de Liga, in de voetbalbond. Maar er is niemand die opstaat. Het verhaal rond de cultuursector is een goed voorbeeld van wat wij niét doen."