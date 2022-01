Beerschot trekt met nieuwkomer op stage: jonge Belg die niet kon doorbreken bij PSV

Dante Rigo (23) ligt nog tot het einde van het seizoen onder contract bij PSV. De jonge Belg kwam dit seizoen nog niet in actie in Eindhoven en vindt mogelijk een oplossing in België. Rigo stapte maandag mee het vliegtuig op richting Spanje, waar hij Beerschot op stage wil overtuigen.

Dante Rigo stond in de jeugd te boek als een enorm talent, maar hij kon nooit doorbreken bij de hoofdmacht van PSV. In totaal kwam Rigo amper negen keer uit voor de A-ploeg. De voorbije seizoenen werd hij uitgeleend aan Sparta Rotterdam en ADO Den Haag. Op zijn 23ste heeft Rigo 34 wedstrijden in de Eredivisie en 74 matchen in de Eerste Divisie op de teller. Beerschot stelde Dante Rigo nog niet officieel voor, wat doet vermoeden dat de centrale middenvelder als tester meegaat op stage. De komende dagen wil de jonge Belg aantonen dat hij een versterking is voor het team van Javier Torrente. De eerste officiële opdracht voor Beerschot staat gepland op zondag 16 januari. Dan gaan de Ratten op bezoek bij Racing Genk.