Liefst 21(!) positieve covidgevallen binnen Manchester City, ook Guardiola positief

Covid-19 en zeker de omikronvariant zijn er flink op aan het inhakken in diverse competities en bij diverse topclubs.

Ook Manchester City heeft nu 'prijs'. En hoe: liefst 21 mensen binnen de groep zijn besmet met het coronavirus.

Het gaat over zeven spelers en veertien mensen uit de staf, waarbij onder meer Pep Guardiola en assistent Juanma Lillo.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.



