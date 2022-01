Nog een extra uitvaller bij Standard

Opnieuw slecht nieuws voor Luka Elsner? Het zou zomaar kunnen. Het houdt niet op bij de Rouches voorlopig.

Standard vertrok niet op winterstage om het tweede deel van het seizoen voor te bereiden omdat het in coronatijden niet simpel is.

Lestienne

Nkounkou en Muleka zitten nog steeds in quarantaine en ook Bokadi was er niet bij op training donderdag in Luik.

En nu was er ook geen spoor van Maxime Lestienne, die een kleine blessure aan de kuit zou hebben volgens La DH. De eerste match na nieuwjaar is de Clasico in Anderlecht.