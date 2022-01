Oefenmatchen: geen zege voor Gent, Standard en KVM, dat zich ook zorgen moet maken om geblesseerde Engvall

Bij stages in de winter horen ook oefenmatchen: AA Gent en KV Mechelen hebben een vriendschappelijke partij met een nederlaag afgesloten. Erger is dat KVM moet hopen dat het niet te ernstig gesteld is met Engvall, vaak een zorgenkind als het op blessures aankomt.

Beide clubs spraken een apart concept af met hun oefenpartner. Gent speelde een wedstrijd van drie keer een halfuur, Mechelen eentje van vier keer een halfuur. Met daarbij de nodige wissels uiteraard. De Buffalo's gaven het Nederlandse AZ Alkmaar partij. Na twee keer dertig minuten stond het nog 0-0. Een doelpunt van de Noor Midtsjø schonk AZ toch nog de overwinning met het kleinste verschil (0-1). Wehen Wiesbaden, een Duitse derdeklasser, was de tegenstander van KV Mechelen. Na een fout op Engvall ging de bal al snel op de stip. Druijf zette de elfmeter om. De Mechelse voorsprong bleef echter niet lang staan. Iredale strafte slecht uitvoetballen bij KV af en rondde op het halfuur ook een mooie combinatie af. Zo ging het van 0-1 naar 2-1. 1️⃣-2️⃣ 54' Engvall moet met de draagberrie afgevoerd worden voor verder onderzoek. De scheids beslist het tweede halfuur vroegtijdig stil te leggen.#kvmsvw #vivaoliva22 — KV Mechelen (@kvmechelen) January 7, 2022 Na bijna drie kwartier voetballen voltrok zich dan een zorgwekkend moment. Engvall bleef even liggen na een stevig contact en moest geholpen worden om van het veld te gaan. Nadien werd de Zweed zelfs met een draagberrie weggedragen voor verder onderzoek. Mechelen moet hopen dat het niet te erg is. Lankford maakte nog de 3-1 en 4-1 voor Wiesbaden, terwijl Souza tussendoor voor Malinwa op de paal knalde. 🤝 Standard 🆚 RFC Liège: 2-2



⚽ 50’ : 1-0 Pavlovic

⚽ 59’ : 1-1 Mouhli

⚽ 65’ : 2-1 Dønnum (pen.)

⚽ 76’ : 2-2 Gendebien#RSCL pic.twitter.com/HetvOCg5wv — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 7, 2022 Standard laste dan weer een oefenderby in. Het kwam twee keer op voorsprong tegen FC Luik, via Pavlovic en Dønnum. Het volstond voor de Rouches niet om de zege te pakken. Het werd 2-2.