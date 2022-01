Schoofs twee keer, maar geen Club-spelers op stembriefje Defour in tweede ronde: "Dat is zoals Lionel Messi die een minder jaar kent"

Steven Defour won als jonge gast de Gouden Schoen. Nu hij gestopt is met voetballen, mag hij dus ook stemmen. Rob Schoofs verscheen in de twee rondes op zijn stembriefje, maar voor de rest kon hij geen heel constante vinden.

Lang en Vanaken in de eerste ronde, Undav en Vanzeir in de tweede... Schoofs dus wel twee keer. “Omdat ik vind dat we het in de eerste stemronde heel goed hebben gedaan, tot in de play-offs toe. En ik vond dat Rob daar zo een beetje de exponent van was. Daarnaast heb ik gekozen voor Lang en Vanaken, omdat zij de verdiende kampioen waren", zegt hij in HLN.

Waarom geen Club-spelers dan meer in de tweede ronde? “Omdat ze toen voor mij te gewoon waren. Club Brugge heeft als club een straat voorsprong op de rest, door hun structuur, hun infrastructuur, hun scouting, hun transfers en hun hele manier van werken. Dan verwacht ik dat jongens als Vormer en zeker Vanaken – die al twee Gouden Schoenen heeft gewonnen – dat extraatje brengen."

"En dat hebben ze in de tweede stemronde iets minder gedaan. Er wordt iets meer verwacht van die jongens. Dat is zoals Lionel Messi, die al zeven keer de Gouden Bal heeft gewonnen en een minder jaar kent. Hij heeft dan wel veertig keer gescoord, maar dat is voor hem een minder jaar. Dat is ook de standaard voor Hans Vanaken en Ruud Vormer. Die gaat voor hen omhoog.”