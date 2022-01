Gouden Schoen-winnaar Paul Onuachu: "Dit betekent enorm veel voor mij"

Niet Charles De Ketelaere, niet Noa Lang... Paul Onuachu (27) mocht de 68ste Gouden Schoen in de lucht steken. De Nigeriaan is na Branko Strupar en Wesley Sonck pas de derde Genk-speler die erin slaagt om met de Gouden Schoen aan de haal te gaan. En of de boomlange spits daar tevreden mee was.

Charles De Ketelaere was zichtbaar teleurgesteld toen hij als nummer drie werd afgeroepen in de Antwerp Expo. Nadat duidelijk werd dat Noa Lang naast de Gouden Schoen greep, trok de Nederlander de wenkbrauwen veelzeggend op... "Zie je wel", leek hij te willen zeggen. De Nederlandse dribbelkont was er zich op voorhand van bewust dat hij mede door zijn maniertjes wel eens naast de Schoen zou kunnen grijpen. En zo geschiedde. In de eindafrekening telde Paul Onuachu 61 punten meer dan Noa Lang. De Nigeriaan leek onder de indruk van de omstandigheden. Na enkele kreten en kreunen vond de doelpuntenmachine dan toch de juiste woorden voor een eerste reactie op VTM. "Ik ben toch verrast... Het waren drie sterke kandidaten in de top drie, die stuk voor stuk de Gouden Schoen zouden verdienen. Noa Lang is een indrukwekkende speler, Charles De Ketelaere barst dan weer van het talent. Een fantastische kerel. Ik moet toegeven dat dit enorm veel deugd doet, zowel voor mij persoonlijk als voor de club", aldus Onuachu, die vervolgens fier mocht poseren met zijn Gouden Schoen.