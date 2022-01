Racing Genk heeft na twintig jaar opnieuw een Gouden Schoen: Paul Onuachu is de laureaat!

Twintig jaar na Wesley Sonck heeft Racing Genk opnieuw een Gouden Schoen in de rangen. Paul Onuachu schreef de 68ste Gouden Schoen op zijn naam. De Nigeriaan telde 61 punten meer dan Noa Lang, Charles De Ketelaere werd derde.

Club Brugge leek de grote slokop te gaan worden op het Gala van de Gouden Schoen, maar het was Racing Genk en met name Paul Onuachu die met de oppergaai aan de haal ging.

De Nigeriaan zag zijn boerenjaar, gekruid met 34 doelpunten, beloond worden met de Gouden Schoen. De Nigeriaan telde uiteindelijk 61 punten meer dan Noa Lang. Charles De Ketelaere, die eerder op de avond gekroond werd als Belofte van het Jaar, vervolledigt het podium.

Voor de derde keer in de geschiedenis krijgt een Racing Genk-speler de Gouden Schoen. Branko Strupar zorgde voor de primeur, na Wesley Sonck was het twintig jaar wachten voor de Limburgers. Paul Onuachu schaart zich in dit selecte gezelschap.

Top 10

1. Paul Onuachu (Racing Genk) 333

2. Noa Lang (Club Brugge) 272

3. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 271

4. Deniz Undav (Union) 234

5. Junya Ito (Racing Genk) 129

6. Hans Vanaken (Club Brugge) 114

7. Dante Vanzeir (Union) 98

8. Sergio Gomez (Anderlecht) 43

9. Lukas Nmecha (Anderlecht) 42

10. Tarik Tissoudali (AA Gent) , Théo Bongonda (Racing Genk) 36