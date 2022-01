Meer dan geruchten? 'Clement heeft nog een derde speler van Club Brugge op het oog'

Philippe Clement trok van Club Brugge naar AS Monaco. En dus is het de vraag of hij ook een aantal spelers wil meekrijgen naar het prinsdom.

De voorbije week waren er geruchten over een mogelijke overstap van een aantal spelers van Club Brugge richting AS Monaco. Nsoki Het bestuur van Monaco ontkende de interesse in Mata en De Ketelaere, maar zeker over Mata blijven de geruchten ondertussen aanzwengelen. In het prinsdom zijn ze op zoek naar versterking in de defensie. Daarbij zou nu volgens Footmercato naast Mata ook de naam van Nsoki gevallen zijn.