De mist gooit roet in het eten en de wedstrijd tussen Seraing en Union ligt stil

Dat de wedstrijd al gestart werd was uitzonderlijk, maar nu lijkt de kans klein dat de tweede helft zal hervat worden.

In de eerste helft kregen we twee doelpunten te 'zien'. Al is zien een klein 'understatement'. Door de zware mist in Seraing was de zichtbaarheid heel beperkt.

Undav en Vanzeir brachten Union op een dubbele voorsprong, maar of de 2de helft wordt gespeeld is momenteel onduidelijk. De scheidsrechter heeft bepaald dat er 30 minuten gewacht moeten worden. Dan zal er letterlijk en figuurlijk bekeken worden of de zichtbaar beter is en de wedstrijd hervat kan worden.