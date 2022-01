🎥 Ex-speler Standard gaat compleet door het lint na laatste fluitsignaal in Afrika Cup

Op de Afrika Cup leed Ghana op de openingsspeeldag een nipte nederlaag tegen Marokko. De zenuwen stonden dan ook strak gespannen voor het tweede duel, vrijdagavond tegen Gabon.

Andre Ayew zette Ghana al vroeg op voorsprong. The Black Stars stevenden af op een belangrijke driepunter, maar in de slotminuut kwam Gabon alsnog langszij, via Allevinah.

Met een op zes hangt de kwalificatie voor de kwartfinale aan een zijden draadje voor Ghana. En de frustraties liepen onmiddellijk hoog op, zo blijkt uit onderstaande beelden.

Benjamin Tetteh was shown a red card for violent conduct after the full-time whistle of Gabon vs Ghana! 🟥pic.twitter.com/4zZD8Y12d8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2022

Na het laatste fluitsignaal kwam het tot een massale knokpartij waarin de pas ingevallen Benjamin Tetteh compleet door het lint ging. De 24-jarige ex-speler van Standard, die momenteel in Turkije voetbalt, trakteerde een Gabonees op een rake slag. Vervolgens spurtte hij richting de catacomben, maar niet veel later kreeg hij alsnog een rode kaart van de ref.