Peter Vandenbempt ziet geen sportieve gevolgen na Propere Handen: "Degradatie? Dat gaat er echt niet van komen"

Nu het duidelijk is dat het federaal parket de zaak Propere Handen helemaal uitgespit heeft en alle betrokkenen vervolgd zullen worden, blijft ook de vraag of er sommige clubs daar ook de gevolgen van zullen moeten dragen. Peter Vandenbempt is quasi zeker dat dat niet zal gebeuren.

"Sportieve gevolgen zullen er niet zijn, niet op korte termijn en ook niet op langere termijn. Ik weet wel dat de advocaat van Dejan Veljkovic heeft gezegd dat als de Voetbalbond consequent is, dat er dan verschillende clubs moeten degraderen. Maar dat klopt eigenlijk niet", aldus de radiojournalist bij Sporza. Van degradatie hoeven ze dus niet meteen schrik te hebben. "Het is wel zo dat wanneer bestuurders op het moment dat ze definitief veroordeeld worden voor mensenhandel, bendevorming of corruptie en al drie jaar actief zijn bij die club, dat die club dan voor het volgende seizoen geen proflicentie krijgt en dus niet kan deelnemen aan het profvoetbal. Maar meer dan een theorie is dat toch niet, dat gaat er echt niet van komen."