Peter Verbeke vertelt wat Anderlecht nog zal doen op de transfermarkt

Anderlecht kwam in de Clasico tegen Standard niet verder dan een 1-1-gelijkspel. CEO Peter Verbeke lichtte vooraf de transferplannen toe.

De geruchtenmolen met transfers draait op volle toeren. Ook over paarswit is dat niet anders. Eleven Sports vroeg Peter Verbeke wat er zit aan te komen.

“Het is op zich niet de bedoeling dat er nog iets bijkomt”, was zijn reactie heel duidelijk. "We hebben al een goede ploeg en zijn op elke positie dubbel bezet. Het is ook de bedoeling om jonge spelers kansen te blijven geven. We hebben ook niet de middelen om spelers van 5 à 6 miljoen te halen.”

Anderlecht moet voorzichtig blijven met wat het doet. "We hebben een zwaar verlies geleden vorig seizoen, natuurlijk was dat een covid-jaar. Dus we moeten blijven budgetteren en opletten wat we doen, het geld op een juiste manier spenderen. Dat hebben we de laatste twee jaar ook gedaan. En dat zal in de volgende seizoenen ook zo zijn.”