Degryse ongemeen hard voor Standard: "Als je met al die prutsers die daar rondlopen niet eens mag invallen, stop er dan mee"

Anderlecht-Standard was nu niet meteen de leukste wedstrijd om naar te kijken. De Rouches waren gekomen om te verdedigen en te speculeren op de counter. Marc Degryse kon het schouwspel alvast niet smaken.

"Wat was dat voor iets? Niet. Om. Aan. Te. Zien. Als ik dan nadien hoor en lees dat Standard zijn best heeft gedaan en dat de mentaliteit goed was... How, zeg. Dat Raskin zelfs complimenten krijgt. Voor wat? Om te crossen, te tackelen en fouten te maken? Ja, jongens... We spreken hier wel over topvoetbal, hé. Dan mag de lat toch hoger?", zucht hij in HLN.

De malaise naast het veld straalt natuurlijk af op het veld. "Alarmfase rood is het, in Luik. Anderlecht zal niet failliet gaan - daar ben ik van overtuigd. Maar voor Standard steek ik mijn hand niet in het vuur. Want wie gaat daar zijn geld in steken, en die boel proberen recht te trekken? Ik zie slechts één oplossing. Dat er zoals bij Newcastle United een Saoediër komt aankloppen en denkt: 'Wat kan mij 100 miljoen euro schelen.'"

''Het pijnlijkste beeld zondag was Mehdi Carcela die klaarstond om in te vallen, maar weer moest gaan zitten omdat Dussenne geblesseerd uitviel. Komaan. Dan hang je toch je schoenen aan de haak? Als je met al die prutsers die daar nu rondlopen niet eens meer mag invallen."