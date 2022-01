PSV-Belg gooit hoge ogen: "De club heeft me gezegd dat hij beter is dan ze aanvankelijk dachten"

Johan Bakayoko heeft indruk gemaakt bij Jong PSV. De 18-jarige aanvaller scoort ineens aan de lopende band voor de Eindhovenaren. Die zijn daardoor ook verrast, meent zijn zaakwaarnemer, Gerard Witters.

"Dit is een belangrijk seizoen voor Johan", zegt Witters in Het Nieuwsblad. "Als hij kan groeien, dan kan hij binnen één of twee jaar definitief bij het A-team komen. In het begin van het jaar was Johan niet goed bezig, maar nadat hij in september zijn nieuw contract binnen had is alles veranderd. Hij begon zijn statistieken op te krikken en zijn laatste twee wedstrijden waren fenomenaal. De club heeft dan ook tegen mij gezegd dat Johan al beter is dan ze aanvankelijk dachten."

Bakayoko is volwassener geworden in zijn spel. "Hiervoor was hij soms een zotte hond", lacht Witters. "Geweldige kwaliteiten en enorm explosief, maar slechte voorzetten en op doel schieten wanneer dat niet de beste optie was. Nu weet hij veel meer wat hij gaat doen en verdedigers kunnen hem niet meer stoppen, ondanks dat hij eigenlijk altijd dezelfde beweging doet."