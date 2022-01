'Ganaye kiest één van deze vier trainers voor KV Oostende'

KV Oostende is op zoek naar een nieuwe trainer nu Alexander Blessin zijn carrière verder zet bij het Italiaanse Genua.

Sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye van KV Oostende is naar eigen zeggen al een half jaar op zoek naar een nieuwe trainer voor de kustploeg.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn er drie namen waaruit Ganaye zal kiezen. Gezien de werking van de groep is het weinig waarschijnlijk dat er ook Belgen in aanmerking zouden komen.

De naam die wellicht het meest kans maakt is de 47-jarige Duitser Daniel Stendel. Ganaye haalde hem indertijd naar Barnsley, waarmee hij promoveerde. Hij begon dit seizoen bij Nancy, maar hield het slechts tien wedstrijden vol.

Een andere naam is de Duits-Nederlandse trainer Peter Hyballa. Hij startte het seizoen bij zusterclub Esbjerg, maar door zijn aparte trainingsstijl vertrok hij al na vier wedstrijden.

HLN denkt dat ook Markus Schopp in aanmerking komt. Een Oostenrijker was ook nog aan de slag bij Barnsley, maar werd in november vorig jaar ontslagen.

De laatste naam die circuleert is de Bulgaar Ivaylo Petev. Op dit moment is hij bondscoach van Bosnië-Herzegovina. Hij is de enige uit dit lijstje die niet onmiddellijk vrij is.