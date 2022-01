Moet Ajax afscheid nemen van verdediger? Linksachter wil naar FC Barcelona

Nicolás Tagliafico zou deze maand nog kunnen vertrekken bij Ajax. De Argentijn zou namelijk zelf naar FC Barcelona willen vertrekken. De Catalaanse topclub zou hem willen huren en Tagliafico zou zelf aan het door duwen zijn voor de overstap naar Camp Nou.

Volgens Fabrizio Romano is er echter nog geen akkoord tussen FC Barcelona en Ajax. De Nederlandse topclub zou Tagliafico namelijk enkel willen verkopen, terwijl Barcelona hem wil huren. De deal is dus verre van rond.

Nicolás Tagliafico’s pushing to join Barcelona next week. Ajax are still asking for permanent deal - while FCB only think of loan move. 🇦🇷 #FCB



Tagliafico only wants to join Barça as soon as possible - he hopes Ajax will let him go on loan with this big chance for his career. pic.twitter.com/PAAdRbheo6