Philippe Clement lijdt nederlaag met AS Monaco op het veld van Montpellier

Philippe Clement is er niet in geslaagd om te bevestigen met AS Monaco na de ruime zege van vorige tegen Clermont. De Monegasken verloren zondagavond namelijk met 3-2 op het veld van Montpellier.

Philippe Clement ging met AS Monaco op zoek naar een 6 op 6 tegen Montpellier, maar al snel liep AS Monaco tegen een 2-0 achterstand aan. Wahi en Mavididi zorgden voor het eerste half uur al voor deze voorsprong. AS Monaco vocht terug en kwam uiteindelijk zelfs nog op gelijke hoogte via Ben Yedder en Vanderson. Het mocht echter niet zijn voor de Monegasken, want in de slotfase legde Mavididi met zijn tweede van de avond de 3-2 eindstand vast. Een eerste nederlaag dus voor Clement met AS Monaco.