Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Martial - Charpentier - Klauss - Muleka - Tagliafico - van Aken - Vlahović

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Martial - Charpentier - Klauss - Muleka - Tagliafico - van Aken - Vlahović

Europese toptransfer in de maak: Juventus wil bijna 70 miljoen euro betalen voor Servisch toptalent

Een Europese toptransfer zit eraan te komen. Juventus is van plan om voor het Servische toptalent een pak geld neer te tellen. Er zou een akkoord zijn over een transferprijs van 67 miljoen euro. Als alles in kannen en kruiken is, verhuist Dušan Vlahović van Fiorentina naar Juve. (Lees meer)

'Standard laat een van zijn spitsen vertrekken'

Renaud Emond kwam de troepen versterken bij Standard en dus kan er mogelijk ook een speler vertrekken. (Lees meer)