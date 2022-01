Mazzu met Union in kraker tegen Club Brugge: "Dat gebruiken we als motivatiebron"

Veel tijd heeft Union niet na de bizarre overwinning tegen Racing Genk. Nu wacht met Club Brugge een nieuw topduel.

Felice Mazzu blijft stoïcijns kalm bij de situatie. “Toen we uit 1B kwamen, was ons doel om gewoon een stabiel seizoen te draaien”, aldus Mazzu tijdens zijn persbabbel. “Eventueel top 8. Nu hebben we een kloof van 9 punten, maar dat is eigenlijk niets. Althans, dat zeggen sommige spelers van andere ploegen. ‘Als de punten in de play-offs door twee gedeeld worden, blijft van die kloof niets meer over.’ Dat soort uitspraken gebruiken wij gewoon als motivatiebron, hoor.”

Met wat geluk won Union van Genk. Geen geluk van een kampioen volgens Mazzu. “Daar geloof ik niet in. Ik weet dat men zo’n sfeertje rondom ons wil creëren, dat wij veel te danken hebben aan geluk. Die 9 minuten extra tijd hebben wij benut om ten aanval te trekken. Dan kregen we die penalty. Is dat geluk? Ik denk het niet, dat is gewoon mentaliteit.”

“Weet je wat het is? Men overdrijft een beetje in details, kijk maar naar dat penaltygeval en alle heisa daarrond. Al ons 'geluk' wordt aangegrepen om te begrijpen wat er mis loopt bij de favorieten. Daar denken wij niet aan. De groep gelooft gewoon dat het elke match kan winnen. Over de rest heb je toch geen controle.”

Drie krakers op een rij

Club Brugge, Anderlecht en Antwerp. Het programma van Union is loodzwaar. “Dit is de grootste uitdaging waar we al voor stonden, op vlak van ambitie en volwassenheid. In voetbal kan alles. Er volgen nog 11 matchen tot de play-offs, we zullen zien hé. We dromen er natuurlijk van, maar het is geen ‘must’. Alleen: als we nu nog de top 8 mislopen, dan is dat heel zuur gezien het seizoen dat we hadden.”

“Club Brugge wil bewijzen dat ze de beste zijn, lieten ze al verstaan deze week. Op vlak van infrastructuur, middelen, kwaliteit... kan ik dat inderdaad bevestigen. Wij gaan er alles aan doen om punten uit de brand te slepen, maar iedereen moet beseffen dat ook wij denken dat zij de besten zijn.”