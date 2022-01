Voor hoeveel geld laat je Bolat gaan? Galatasaray plaatst bod bij AA Gent

Sinan Bolat staat als doelman op het lijstje van de Turkse topclub Galatasaray.

De Turkse ploeg beleeft een moeilijk seizoen en staat pas op de vijftiende plaats in de rangschikking. Bolat is deze zomer einde contract, voor AA Gent is het interessant om hem nu van de hand te doen.

Volgens Transfermarkt ligt de waarde van Bolat om en bij de 2 miljoen euro. De Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu laat op sociale media weten dat Galatasaray een bod van 700.000 euro deed.

AA Gent haalde Bolat als vrije speler binnen. Voor Bolat is de Turkse competitie geen onbekende. Hij speelde er in 2014 bij Kayserispor, voordat hij het jaar daarop naar Galatasaray trok.