Ziet Gent sterkhouder deze maand nog vertrekken? Bod neergelegd, speler dropte eerder deze maand al bommetje

Sinan Bolat is ook dit seizoen de onbetwiste nummer één bij KAA Gent. De doelman leek eerst geneigd om zijn aflopende contract te verlengen, maar de maand januari is voorlopig een erg nerveuze. Komt er nog iets in de laatste dagen?

Bij AA Gent is Sinan Bolat einde contract. Eind 2021 leek het er nog op dat hij zijn contract zou gaan verlengen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. En dus zijn er stilaan twijfels aan het komen, temeer Bolat begin januari zelf al eens zou hebben aangegeven mogelijk te willen vertrekken. Bod In de Ghelamco Arena is het stil over transfers, zo liet Hein Vanhaezebrouck ook over inkomende transfers weinig los: "Ze moeten ook haalbaar zijn", klonk het. Maar Bolat staat dus wel in de belangstelling van Galatasaray. Of de Turkse topclub hem kan losweken, zal ook van het bod afhangen - voorlopig ligt dat nog onder het miljoen euro.