📷 OFFICIEEL Westerlo haalt versterking bij KV Kortrijk

Mathias Fixelles heeft bij Westerlo een contract voor de komende 2,5 seizoenen getekend, zo laten beide partijen weten.

“Mathias Fixelles mag zich vanaf vandaag een Kemphaan noemen”, staat bij Westerlo te lezen. “De 25-jarige allrounder die op verschillende posities uit de voeten kan kwam dit seizoen uit voor de kerels van KV Kortrijk.”

“Hij speelde 20 wedstrijden in het rood-witte shirt. Voordien droeg Mathias al eens de geel-blauwe kleuren voor Union SG. Met die Brusselse club wist hij vorig seizoen de titel binnen te halen in de 1B Pro League. Hopelijk maakt hij ook de titeldroom van onze Kemphanen mee waar dit seizoen.”

We wensen Mathias uiteraard veel succes in het vervolg van zijn carrière.



