Union blijft maar gaan: "Ons geheim? Je ziet niemand afhaken, we slepen elkaar erdoor"

Union SG heeft 7 op 9 gepakt in hun eerste drie matchen van het aartsmoeilijke vierluik: Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp. Zelfs als het eens moeilijker gaat, komen ze er nog winnend uit.

"We staan er heel goed voor", aldus Bart Nieuwkoop. "Dit was een heel belangrijke wedstrijd en ook een heel moeilijke wedstrijd. En toch weet je hem te winnen. De fans erbij, dat helpt wel. We hebben drie zware potten gespeeld deze week. Bij Club Brugge denk je met 0-0 een goed resultaat, maar achteraf verdienden we misschien meer. Deze keer was het omgekeerd, maar we gaven ook weinig weg. Ze creëerden weinig."

De Nederlandse wingback gaf het voorbeeld door maar te blijven gaan. "Wij kwamen het best uit de tweede helft en konden het op slot gooien. Dat ik heel wat afstand afleg? Ja, op die wingback moet ik wel wat kilometers malen", lachte hij. "En nu? Ja, de play-offs zijn wel een doel. De eerste wedstrijden tegen de grote clubs kregen we te weinig punten. Daar moesten we uit leren. In de tweede ronde doen we dat wel veel beter."

Wat is nu het geheim van deze ploeg? "De spirit die wij op het veld leggen, het teamgevoel. Iedereen gaat voor de volle honderd procent en zo slepen we elkaar er doorheen. Je ziet niemand afhaken, we trekken elkaar omhoog. Net wat we vandaag deden."