Club-coach Alfred Schreuder tevreden over spelpeil, maar: "Efficiëntie? Véél te laag"

Alfred Schreuder moet tevreden zijn geweest met wat zijn ploeg zondag op de mat legde in Kortrijk. Club Brugge combineerde vlot, gaf nauwelijks wat weg en trok de zege al bij al eenvoudig over de streep. Enige minpunt: de wedstrijd had veel vroeger in een beslissende plooi gelegen hebben.

Nochtans was het KV Kortrijk dat brutaal aan de wedstrijd begon. Even leek het een heel moeilijke avond te gaan worden voor blauw-zwart. "We hadden het lastig in de eerste minuten, daarna hadden we de volledige dominantie over de partij. Het enige wat me tegenviel, was onze efficiëntie. Die was niet iets te laag, maar véél te laag. Aan de rust moest deze wedstrijd eigen al op zak zitten", gaf Alfred Schreuder aan.

"Ik zou een eigenlijk een heel tevreden coach moeten zijn, maar dat mag niet als je zoveel kansen mist. Maar ik zag een geweldig team op het veld, net als in de tweede helft tegen Union. Daar kan ik absoluut mee leven, die verbetenheid wil ik zien."

Club Brugge maakt zich op voor twee belangrijke confrontaties met AA Gent, in de competitie en in de beker. Schreuder: "Ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Ik heb Gent vorig week live aan het werk gezien: het is een goede ploeg, met volgens mij ook een goeie trainer. Ik merk dat er bij hen een duidelijk idee is", besluit Schreuder, die met Club Brugge opnieuw over Antwerp naar plaats twee in het klassement sprong.