Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 25!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Coucke, die onder meer Raskin en Cafaro van doelpunten wist te houden bij een stevig verdedigend KV Mechelen. Verdediging Achterin kiezen we voor een alweer sterk presterende Agbadou voor KAS Eupen, een interessante Van Cleemput op de wingback en ook Burgess die heerste over de hele verdediging tegen Anderlecht. De Laet hield dan weer de nul met Antwerp. Middenveld Op het middenveld kunnen we niet naast D'Arpino, terwijl ook Nielsen en Morioka leuke dingen lieten zien deze speeldag. Aanval Voorin kiezen we voor een heel erg sterke De Ketelaere, terwijl ook de sterk ingevallen Sebaoui en de sterk spelende Hjulsager niet konden ontbreken. Dat levert dan onderstaand elftal op: