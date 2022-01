Terugkerende D'Arpino o zo belangrijk voor KVO: "Mijn mooiste? Alleszins de belangrijkste"

KV Oostende sprokkelde zaterdag drie levensbelangrijke punten tegen Cercle Brugge, nochtans de revelatie van de afgelopen maandag. Maar met heel veel vechtlust en een staaltje kwaliteit van Maxime D'Arpino trokken ze het over de streep.

D'Arpino werd terdege gemist bij de kustploeg. De middenvelder ontbrak sinds midden december met een buikspierblessure en zijn vista en passing konden niet vervangen worden. Tegen Cercle scoorde hij een wondermooie vrije trap vanop 25 meter, zijn eerste van het seizoen.

Zijn mooiste ooit? "Ik heb er nog wel eens een mooie gescoord in de Ligue 2 met Orléans, maar dit komt toch aardig in de buurt", lachte hij. "Maar het was vooral een heel belangrijk doelpunt gezien de resultaten van de concurrenten onderin. Dit zorgde voor een hele ontlading in de kleedkamer. Het was een feestje hoor. Met OHL en Zulte Waregem krijgen we nu kansen om ons helemaal in veiligheid te brengen."